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yalpalıyor

CHP yalpalıyor
AK Parti'nin anayasa değişikliğini bu hafta içinde gündeme getirmesi beklenirken 'başkanlık sistemi' konusunda 'den kafa karıştıran açıklamalar geldi. Genel Başkan Yardımcısı , "Taslak gelsin bir bakalım" dedi. Grup Başkanvekili Özgür Özel "Başkanlığın B'sini bile konuşmamız mümkün değil" diye konuştu.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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