Çavuşoğlu: Sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuk bakan ile ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bazı bölgesel konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilere çok önem verdiklerini ve Türkiye ile Almanya'nın Avrupa'nın en önemli ülkelerinden olduğunu söyledi.

Almanya'nın Türkiye'nin birinci ticaret ortağı olmasının tesadüf olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, bunun ekonomik ilişkilere verilen önemi gösterdiğini anlattı. Çavuşoğlu, iki ülkenin siyasi ilişkileri ve özellikle istişare mekanizmalarını bugüne kadar çok güzel işlettiğini ve bundan sonraki dönemde de sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Avrupa için Almanya'nın oynadığı rolü takdirle karşıladıklarına ve Türkiye'nin de Avrupa kurumlarına hiçbir zaman yük olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, Avrupa'nın ortak geleceğinin herkesi ilgilendirdiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Almanya ile birlikte terörizme karşı ciddi mücadele verdiklerini, İncirlik'te Almanya'nın uçaklarının özellikle hava operasyonlarına katkı sağladığını hatırlattı. Sadece DEAŞ'a karşı değil bölgedeki tehditlere karşı ortak mücadele verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, NATO'nun da iki önemli müttefiki olduklarını belirtti.

Karşılıklı açıklamalar yerine özellikle anlamlı diyalog ve işbirliğini tercih ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, ne olup bittiğini anlamadan yapılan açıklamaların ilişkilere zarar verdiğinin altını çizdi.

"ALMANYA'DAN BEKLENTİLERİMİZ VAR"

"Almanya'dan beklentilerimiz var. Her şeyden önce PKK teröristlerinin Almanya'da yaygın bir şekilde dolaşmasını arzu etmeyiz." diyen Çavuşoğlu, ayrıca darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantılı kişilerin ve DHKP-C gibi bazı teröristlerin Almanya ve Avrupa ülkelerinde özgürce faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu, Almanya'daki en az 4 bin 500 PKK'lı terörist ile ilgili davaların nasıl sonuçlandığını bilmediklerini, iadesini istedikleri PKK'lılardan bugüne kadar sadece 3'ünün verildiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Referandum konusuna gelince, bizim tepkimiz şu; Her gün bir ülkenin dışişleri bakanı kalkıyor kendi başına, burada konsensus lazım, yok Türkiye'yi atalım, şudur budur... Sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun. Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Burda konsensus lazım. Biz de diyoruz ki biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla bu kararı halkımıza sorarız, halkımız karar verir. Yani iki de bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık, gerçekten bıktık.

Kriterler belli tamam, herkes için belli ama bizim şikayet ettiğimiz ikiyüzlülük ve çifte standart. Objektif kriterlerden, bizim de yerine getirmeyi vadettiğimiz kriterlerden bir şikayetimiz yok bizim. Her türlü faslı açarız, müzakere ederiz, kapanış, açılış kriterleri. Bunlar tamam..."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yüzbinlerce sivil toplum örgütleri olduğunu ve çıkarılan yasalarla bu örgütlerin her türlü hakkını özgürce kullandığını sözlerine ekledi.



