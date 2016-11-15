"Bunun bedelini ağır ödeyecekler"

Başkent'te Sabancı Bulvarı ile Bağlıca bölgesini zırhlı birlikler arazisi içinden birbirine bağlayacak bulvar için Milli Savunma Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından Bakan Işık gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BUNUN BEDELİNİ AĞIR OLARAK ÖDEYECEKLER"

Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği belirtilerek, "terör örgütü PKK/PYD'nin muhaliflerin eline geçmesi durumunda El Bab'a saldıracağına" yönelik iddialara ilişkin soru üzerine Işık, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı büyük bir başarıyla sürdürülüyor. Bu noktada Özgür Suriye Ordusu'nun öncülüğünde Türk özel kuvvetlerinin desteğinde bu harekat yürüyor. Şu anda planlandığı gibi başarıyla sürüyor. Daha fazla detay vermek durumunda değiliz. Ama El Bab noktasında Türkiye'nin hassasiyeti herkesin de malumu. Bu noktadaki PYD'nin tehdidini ciddiye almamız hiçbir şekilde mümkün değil. Orada PYD'nin kesinlikle El Bab'a yaklaşmasını istemiyoruz. Kantonları birleştirme hayalinden vazgeçmemeleri durumunda bunun bedelini ağır olarak ödeyecekler. Daha önce bir denemelerinde nasıl bir karşılık aldıklarını herkes gördü. Bu noktada Türkiye'nin kararlılığı sürüyor. Bu harekat planlandığı gibi sürdürülüyor, bundan sonra da planlanan şekilde icra edilmeye devam edecek. Büyük bir başarı, önemli gelişmeler var. İnşallah harekat hedeflendiği noktaya kadar sürdürülecek."