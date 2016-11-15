Yol Durumu
  1. Ölüm ayırdı
  2. Adalet Bakanlığı sınavları için 2. başvuru süreci başladı

Buhar kazanı patladı: 10 yaralı

Buhar kazanı patladı: 10 yaralı
İstanbul 'de dün kozmetik ürünleri imal edilen bir fabrikada buhar kazanı patladı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Bina ise kullanılamaz hale geldi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ,
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar