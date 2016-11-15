Yol Durumu
  1. Bakan Çelik'ten kritik görüşme
  2. Çavuşoğlu: Sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun!

Başına 1.5 milyon lira ödül konan terörist öldürüldü

'deki operasyonda "mavi liste"de yer alan terör örgütü 'nın sözde sorumlusunun da aralarında bulunduğu 14 terörist etkisiz hale getirildi

Başına 1.5 milyon lira ödül konan terörist öldürüldü

'nin Bali Deresi'nde 7 Kasım tarihinde düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülen 14 'lı arasında, örgütün sözde bölge sorumlularından olan ve teröristler için hazırlanan Mavi listede 1.5 milyon lira ödül ile aranan 'Agit Amed' kod adlı 'nun da bulunduğu belirtildi.

Tunceli merkez Bali Deresinde 7 Kasım tarihinde güvenlik güçleri tarafından kış üslenmesi hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen ve savaş uçaklarının da kullanıldığı operasyonda etkisiz hale getirilen 14 terörist arasında, örgütün bölgedeki önemli bir isminin de olduğu belirtildi. 'Şehit J. Uzm. Çvş. Serdar Yıldırım-40' adlı operasyonda öldürülen 14 PKK'lı arasında, Mavi listede başına 1.5 milyon lira ödül konularak aranan 'Agit Amed' kod adlı Umut Hocaoğlu'nun da olduğu belirtildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki Hocaoğlu'nun PKK'nın sözde Dersim Eyalet batı karargahı sorumlusu olduğu belirtildi.

PKK'lı Hocaoğlu'nun son dönemde Tunceli bölgesinde gerçekleşen bir çok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilirken, Hocaoğlu ile birlikte, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda örgütün 5 üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: , ,
  • 15 Kasım 2016, Salı 14:44
YORUMLAR 15 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (15 yorum)
nurettin nurettin

bir it geberdi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 17:47
ONUR ONUR

CHP HDP PKK FETÖ DHKPC = TERÖR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 17:47
ufuk ufuk

idam isteriz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 17:46
ALİCAN ALİCAN

İYİ BİR HABER ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ RUHLARI RAHATLAMIŞTIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 17:46
baraneren baraneren

idam yasası çıkarılmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 17:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (15 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar