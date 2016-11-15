Başına 1.5 milyon lira ödül konan terörist öldürüldü

Tunceli'nin Bali Deresi'nde 7 Kasım tarihinde düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülen 14 PKK'lı arasında, örgütün sözde bölge sorumlularından olan ve teröristler için hazırlanan Mavi listede 1.5 milyon lira ödül ile aranan 'Agit Amed' kod adlı Umut Hocaoğlu'nun da bulunduğu belirtildi.



Tunceli merkez Bali Deresinde 7 Kasım tarihinde güvenlik güçleri tarafından kış üslenmesi hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen ve savaş uçaklarının da kullanıldığı operasyonda etkisiz hale getirilen 14 terörist arasında, örgütün bölgedeki önemli bir isminin de olduğu belirtildi. 'Şehit J. Uzm. Çvş. Serdar Yıldırım-40' adlı operasyonda öldürülen 14 PKK'lı arasında, Mavi listede başına 1.5 milyon lira ödül konularak aranan 'Agit Amed' kod adlı Umut Hocaoğlu'nun da olduğu belirtildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki Hocaoğlu'nun PKK'nın sözde Dersim Eyalet batı karargahı sorumlusu olduğu belirtildi.





PKK'lı Hocaoğlu'nun son dönemde Tunceli bölgesinde gerçekleşen bir çok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilirken, Hocaoğlu ile birlikte, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda örgütün 5 üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.