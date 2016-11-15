Başbakan Yıldırım: 2019'a kadar seçim yok

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

FETÖ küresel bir terör örgütüdür. Sadece Türkiye'nin başının belası değil bir çok ülkenin başının belası. Bunlar bütün değerlerimizi kullandılar. Kutsallarımızı yok ettiler. Yapacakları en son iş silahlı darbe girşimiydi onu da yaptılar boylarının ölçüsünü aldılar.



2017 ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Değerli dostar ümitsiz olmaya gerek yok. 2017 çok daha güzel olacak. Bu yapılan algı operasyonları Türkiye'nin gerçek gücünü yansıtmıyor. Dünyanın her tarafına gidin. Ne kadar ihracat yaparssanız o kadar destekleyeceğiz. Araştırma geliştirmeye,yenilikçiliğe daha fazla zaman ayıracağız. Bizim mutlak üstünlüğümüz, petrolümüz yok. Ama kabiliyetli insan kaynağımız var. Bulunduğumuz coğrafya dünyanın en stratejik noktası.



TÜRKİYE BİR ÇOK ÜLKEYE GÖRE ÇOK BÜYÜK İŞLER BAŞARDI

Türkiye 3 saat uçuşla 56 ülkeye erişilebilecek konumda yer alır. Burdaki yıllık GSMH 30 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Türkiye'nin gücünü en çok siz biliyorsunuz. Bakın ülkemizle gurur duymamız için çok fazla sebebimiz var. Dünyanın en büyük havalimanını yapan, en uzun 3. asma köprüsünü yapan başka ülke var mı? Türkiye bir çok ülkeye göre çok büyük işler başardı. Bölünmüş yollar kaza oranını yüzde 62 azaldı. Niye? Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik.



ANAYASA REFERANDUMU SONRASI 2019'A KADAR SEÇİM YOK

Belirsizlik diye bir şey yok. Bakın buradan söylüyorum, Türkiye'nin geleceğinde belirsizlik yok. Belirsizlik varmış algısı oluşturmaya çalışanlar var, çok net. Önümüzde bir iş kaldı. Onda da bir mesafe katettik. Darbeden kalan ve 2007 Cumhurbaşkanı seçilememesinden kaynaklı, daha sonra referandumla Cumhurbaşkanının halk tarafından seçiminin gerçekleşmesiyle ortaya doğan bir mevcut durum var. Bu durum, Anayasa'yla uyuşmuyor. Şimdi yapacağımız iş bu hükümet sistemini mevcut Anayasa'yla uyumlu hale getirmek ve böylece bu alandaki enerji kaybına da son vermek. Bu da belli. Bu çok kapsamlı bir değişiklik olmayacak, sınırlı bir değişiklik yapacağız ve en kısa sürede de referanduma, milletin önüne götüreceğiz. Ondan sonra artık seçim filan yok. 2017'de seçim filan yok, 2018'de yok, 2019'a kadar hiçbir şey yok. İşinize gücünüze bakın kardeşim.