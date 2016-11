Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, yeni anayasa ile ilgili gelişmelere yer veren Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na seslendi. Başbakan, "Bundan sonra karar yüce milletindir. Millet meclisi bu kararın milletin önüne gitmesine karar verecek. Şimdi CHP genel başkanı diyor ki kapımız açık. Bizimde kapımız açık. Hala vaktin var tren kalkmadan binebilirsiniz" dedi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları:

Bugün KKTC'nin kuruluş yıl dönümü. Bütün Kıbrıslı kardeşlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ın yanındadır. Kıbrıs'ın siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya yönelik her türlü katkıyı, hassasiyeti sürdüreceğiz. Kıbrıs'ta bugünlerde müzakereler devam ediyor. Bunların amacı, yıllardır devam eden adadaki haksızlıkların sona erdirilmesi. Kıbrıs'ta iki taraflı dönüşümlü başkanlığı içeren, adil paylaşımlı bir çözümü biz de çok arzu ediyoruz. Kıbrıs'ta geçmişte yaşanan olayların bir kez daha yaşanmaması için Türkiye'nin etkin garantisi devam etmelidir. Farklı alternatifler ortaya sürenler asla yanılgı içinde olmasınlar. Ümit ederiz ki, bu görüşmeler iki tarafı da memnun edecek bir şekilde sonuca bağlanır.



136 YILLIK BİR HAYALDİ

Geçtiğimiz haftayı yoğun bir gündemle tamamladık. Ovit Tüneli 136 yıllık bir hayaldi. Hiç unutmuyorum geçtiğimiz yıllarda Kasım ayı ortasında Erzurum karayolunda öğrencilerin bir gece boyunca orada mahsur kaldığını ve onları kurtarma çalışmalarına bizatihi rol almıştım. Bu zorluklar bize bir şeyi öğretti her şeyin bir çözümü vardır. Zor olan hemen yapılır imkansız zaman alır. Hatırlayın Bolu Tünelini geçmiş iktidarlar 17 yılda yapamadı. Sonunda da bu tüneli ne yapsak diye tartışma yaptılar. Bu Türkiye Ak Parti iktidarının olduğu Türkiye'dir. 2017 sonunda Ovit Tünelini ve bu yolun açılışını gerçekleştireceğiz.



ANKARA'YA METRO MÜJDESİ

Türkiye birçok alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde de dünya ile yarış halinde. Bugün Avrupa ve Asya'da dünya nüfusunun beşte birinin eletriğe erişemediğini düşünürsek bu hizmetin ne kadar anlamlı olduğunu anlayabiliriz. İç hatlardaki yolcu sayımızı, deniz ticaret filomuzu 30 ülke arasında 14. sıraya yerleştirdik. Nüfusları karşılaştırdığımızda Çin ile yarışamayız ama bu anlamda Çin'den sonra ikinci olmak az iş değil. Yardım alan değil yardım eden bir Türkiye'yiz. 14 yıl önce kimin aklına gelirdi. Türk mühendislerin yaptığı gemiler karanlığa gömülü ülkelere gidecek o ülkelere ışık olacak. Vaktiyle onlar konuşur Ak Parti yapar diyorduk. Bugün hala onlar konuşuyor Ak Parti yapmaya devam ediyor.Ankaralılara bir müjdemiz daha var. Önümüzdeki yıldan itibaren yaklaşık 10 km'lik Keçiören metrosu hizmete girecek.

KOBİLERE 17 MİLYARLIK İLAVE KREDİ İMKANI

Bizim davamız Türkiye'ye hizmet davasıdır. bu hafta Kobilerimizie yatırımcılarımıza yeni müjdeler verdik. Ekonomik faaliyetlerin yarıdan fazlası KOBİ'ler ile gerçekleşiyor. Bunun için onlara ilave 17 milyarlık kredi imkanı getiriyoruz. Asgari ücretin artması dolayısıyla asgari ücretin işveren payına düşen prim desteğine 2017 yılında da devam edeceğiz. 2017 yılı boyunca Kobilere 7,5 milyar liralık destek sağlıyoruz. Böylece ekonominin çarkı daha hızlı dönmeye devam edecek.

YARISI SİZDEN, YARISI BİZDEN...

Dün çiftçi kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımızın misafiri oldular. Anadolu topraklarına destek vazgeçilmez bir ilkemizdir. Tarımdaki destekte bir farklı uygulamayı da mazot desteğinde yapıyoruz. Bu destek çiftçimizin yüzünü gösterecek. Bu uygulama ile depodaki mazotun yarısı sizden, yarısı bizde. Tarımda iki önemli girdi var biri mazot diğeri gübre. Gübrede KDV'yi kaldırdık. Bundan sonra tarımda daha çok organik gübreyi destekleyeceğiz.

AB TERÖRİSTLERİN AĞZINDAN KONUŞMAYI BIRAKSIN

Avrupa Birliği 15 temmuz'da beklediğimiz tavrı ortaya koyamadı. PKK'ya ve FETÖ'ye kucak açanlar Türkiye'ye ayar vermeye kalkışamazlar. AB önce şu teröristlerin ağzından konuşmayı bıraksın. önce terör grupları ve onların siyasi uzantılarına destek olmaktan vazgeçsin. Tercihlerini yapsınlar. Terör örgütleri ile mi yürüyecekler, yoksa Türkiye ile mi. Bu ülke hiç bir yerden talimat almaz. Bizim talimat alacağımız tek kaynak aziz milletimizdir. Bugün Türkiye'de ne özgürlükler ne güvenlik sıkıntı altında değildir.



HİÇ KUSURA BAKMASINLAR...

Ülkemizin barış ve istikrarına kast edenler kim olursa olsun hoş görülmeyecek. Türkiye terörle amansız bir mücadele veriyor. Bu durumda terör yasasını değiştirmek neyin nesi? Terör örgütlerinin telkini ile bunu bize söylüyorlar hiç kusura bakmasınlar. Şimdi milletvekili dokunulmazlıklarını söylüyorlar. Oysaki dünyanın her yerinde milletvekillerinin dokunulmazlıkları dönem dönem kaldırılmıştır. Bu ülkelerde suç üstü yakalanan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştır. Bu yaygarayı, çifte standartı kabul etmiyoruz. Meselenin tartışılacak hiçbir yanı yok. Bizim terörle mücadelemizde geri adım atmamız beklenemez.



ACI BİR ŞEKİLDE YÜZLEŞECEKLER

AB'nin son açıkladığı rapor bizi hem üzmüş, hem rahatsız etmiştir. AB ile yürüttüğümüz müzakerelerde yapıcı eleştirileri hoşgörüyle karşıladık, gereğini yaptık. Biz AB'yi terörle mücadalede hep yanımızda görmek istedik. PKK propagandasına itiraz dahi etmeyenler Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. Terör insanlık sorunudur. Bizim terörle mücadelden vazgeçmemiz asla beklenmemelidir. Bu kararlılığı gösteremeyen ülkeler bir gün, kendilerinin yaptıkları yanlışla acı bir şekilde yüzleşecek.



MİLLET O FOTOĞRAFI UNUTMAYACAK

Bazı milletvekillerinin yargı kararıyla ifade verilmeye getirilip, tutuklama kararı verilmesi hukukun işidir. Haklarında teröre destek vermek, terör propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak gibi ağır iddialar var. Hiçbir vekil terörü besleyip, halka düşmanlık etmek için kullanamaz. Bunlar ya aklanacak, ya yaptıklarının hesabını verecekler. Türkiye'de hukukun nasıl işleyeceğine AB büyükelçileri karar veremez. Milletimiz AB büyükelçilerinin HDP grubunda verdikleri trajik fotoğrafı asla unutmaz. HDP terörle arasına mesafe koyamayan bir parti olmuştur. Bu milletin canına malına kast edenler her yerde hak ettikleri cezayı bulacaklar.



REJİM TARTIŞMASI 1923'DE BİTTİ

Sayın Kılıçdaroğlu dediğim dedik. Önüne gelene dost düşman demeden hükümeti kötülüyor. Biz bu iddialarını şimdiye kadar belgelendirdiğini görmedik. Şimdi rejimi değiştirecekler diyor. Ey Kılıçdaroğlu rejim tartışması 1923'de bitti. Cumhuriyeti tartışan hiç kimse yok. Biz vesayet anayasasını değiştirmek istiyoruz. Milletin kararına engel olmayın.



KAPILARI KAPATMADIK, HALA VAKİT VAR

Anayasa değişikliği konusunda önemli bir aşamaya geldik. Çağrımızı CHP ve MHP'ye yaptık bir süre bunun üzerinde çalıştık. Günün sonunda CHP Cumhurbaşkanlığı, diğer deyişle başkanlık sistemine karşı olduğunu söyleyip kenara çekildi. Nihai kararı her zaman olduğu gibi millet verecek. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki kapımız açık. Biz kapıyı hiç kapatmadık. hala açık. Vaktin var, tren kalkmadan binebilirsin. gelin Yenikapı ruhunu yaşatalım.