Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere aralık ayında Rusya'ya gidecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, 5-6 Aralık'ta Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüşecek Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunacak.

Yıldırım, 65. Hükümetin kurulmasından sonra teamüller gereği KKTC ve Azerbaycan'a yaptığı ziyaretlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirecek.

Öte yandan Yıldırım'ın ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminin ardından Rusya'ya başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.

Başbakan Yıldırım, Rusya'da 18 Eylül'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde genel başkanı olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin oyların yüzde 55'ini kazanarak elde ettiği başarıdan dolayı Medvedev'i telefonla arayıp kutlamıştı.

Medvedev ve Yıldırım, bu görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye'deki durum olmak üzere bölgesel konularda da Türkiye ve Rusya arasındaki diyaloğu ve üst düzey siyasi temasları artırarak sürdürme konusunda mutabık kalmıştı.