Başbakan Yıldırım: Esefle karşılıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i kabul etti.
Başbakanlık Resmi Konut'ta, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
"Haksız eleştirileri esefle karşılıyoruz"
Yıldırım, Steinmeier'i kabulünde, Türkiye'nin, Avrupa Birliği çevrelerinden gelen haksız eleştirileri esefle karşıladığını ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini belirtti.
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