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Başbakan Yıldırım: Esefle karşılıyoruz

Başbakan , Başbakanlık Resmi Konut'ta Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i kabul etti.

Başbakan Yıldırım: Esefle karşılıyoruz

Başbakan , Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i kabul etti.

Başbakanlık Resmi Konut'ta, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.

"Haksız eleştirileri esefle karşılıyoruz"

Yıldırım, Steinmeier'i kabulünde, Türkiye'nin, Avrupa Birliği çevrelerinden gelen haksız eleştirileri esefle karşıladığını ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini belirtti.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 16:48
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