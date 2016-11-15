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Bakan Çelik Schulz ile görüştü

AB Bakanı , Brüksel’deki ilk görüşmesini AP Başkanı ile yaptı

Bakan Çelikten kritik görüşme
Brüksel'de bulunan AB Bakanı Avrupa Parlamentosu Başkanı ile görüştü. Brüksel'deki ilk görüşmesini AP Başkanı Martin Schulz ile yapan, Bakan Çelik daha sonra AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek temsilcisi Federica Mogherini ile görüşecek. AB Bakanı Çelik Brüksel'deki görüşmeleri sonrasında Brüksel'de basın toplantısı düzenleyecek
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  • 15 Kasım 2016, Salı 15:04
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