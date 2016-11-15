Yaklaşık 25 maddeden oluşan metin, MHP tarafından incelendikten sonra iki parti kurmayları arasında müzakereler başlayacak.
Müzakerelerin ardından iki parti ortak komisyon kuracak.
BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI
Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile yaptıkları görüşmede alınan kararı bildirmiş ve "MHP ile anayasa değişikliğini yapacağız ve başkanlık sistemini getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
BAHÇELİ DESTEK VERMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından, "Olumlu geçen görüşme güzel gelişmelere vesile olacak" açıklamasını yapmıştı.
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