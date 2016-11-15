AK Parti-MHP start verdi

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Başkanlık sistemi ile ilgili anayasa çalışmaları bu hafta AK Parti ve MHP'li kurmaylar arasında yürütülecek. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, anayasa değişikliği konusunda prensipte anlaştıkları belirtiliyor. Değişikliğe son şekli, iki partinin belirlediği isimlerin vereceği öğrenildi. Dışarıdan hukukçu akademisyenlerinde katılacağı yazım aşamasındaki komisyon, resmi komisyon olmayacak. Anayasa değişikliğinin, 25 maddeden oluşması bekleniyor.
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