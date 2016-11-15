Yol Durumu
  1. AK Parti'nin teklifi MHP'ye iletildi

AB'ye bir tepki de 'den

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye sert bir şekilde tepki göstermesinin ardından bir tepki de MHP Genel Başkanı 'den geldi. Bahçeli "Avrupalı olmanın yolu Kandil'e çıkıyor, canilerle kesişiyor, Türk düşmanlığında sabitleniyorsa, biz bize yeteriz." dedi.

Bir tepki de Bahçeliden: Avrupalı olmanın yolu...

MHP Genel Başkanı Devlet partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye'deki büyükelçilerinin, geçtiğimiz hafta HDP Grup toplantısına katılmaları her şeyden önce yüzsüzlük, sorumsuzluk ve samimiyetsizliktir. Avrupalı olmanın yolu Kandil'e çıkıyor, canilerle kesişiyor, Türk düşmanlığında sabitleniyorsa, diyeceğim odur ki kimseye ihtiyacımız olmayacağından, biz bize yeteriz." dedi.

'BU SÜREÇTE CHP NAZ ETMEMELİ'
Bahçeli, AK Parti'nin anayasa teklifiyle ilgili, "Bu süreçte CHP naz etmemeli, kapris yapmamalı, geri durmamalıdır. Başbakan'a kapıları açıksa ki öyle söylüyorlar, 'teklifi bir de biz görelim' diyorlarsa, buyursunlar kafa kafaya verelim, el ele, omuz omuza, gönül gönüle fiili açmazı giderelim." dedi.

Bahçeli, "AKP'nin anayasa hazırlık metni tarafımıza resmen iletilmiştir. Katıldığımız ve katılmadığımız maddeleri tek tek belirliyoruz. Ardından partiler arasında kurulacak bir komisyonda, üzerinde mutabık kaldığımız değişiklik önerilerini süratle ve en kısa sürede Meclis Genel Kuruluna getirmeyi umuyor ve bunu amaçlıyoruz." diye konuştu.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 11:13
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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fikir.ali fikir.ali

medeniyeti bizden alanlardan tekrar medeniyet istemek niye bırakalım onlar bize üye olsun.

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cevapla 15.11.2016 11:34
fırat23 fırat23

Allahına kurban Bahçeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 11:29
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