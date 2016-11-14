Vatan sana canım feda

Darbe girişimi sırasında iki bacağından vurulan Arif Kılınç, tam 7 kez ameliyat edildi. Şimdi de bacak kemiklerinin uzatılması için tedavisine başlanan kahraman genç, “O gece herkes vatan için canını vermeye hazırdı” dedi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında iki bacağından vurulan Arif Kılınç (26), yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmeye hazırlanıyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halen tedavisi süren ve 7 kez bıçak altına yatan Kılınç'ın 2 ameliyat daha geçirmesi planlanıyor. Kılınç'ın eski sağlığına yenidenkavuşması ve tekrar yürüyebilmesiiçin bacak kemiklerinin uzatılmasıyönünde tedavi uygulanıyor.
HELİKOPTERDEN VURULDU
Kılınç, darbe girişimini duyduğu anda Vatan Caddesi'ne gitmek için yola çıktığını, daha sonra Saraçhane'de ciddi sorun olduğunu öğrenip, buraya doğru yöneldiğini ifade etti. Darbeciler tarafından kullanılan helikopterin alçaktan uçtuğunu, hatta bir süre caddeye inmeye teşebbüs ettiğini aktaran Kılınç, oradaki vatandaşların helikopterin üzerine yürüdüğünü ve bu sayede girişimin geri püskürtüldüğünü söyledi. Kılınç, helikopterden kaçarken bir, iki el de ateş edildiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: O esnada ben iki bacağımdan da vuruldum, yere düştüm. Hemen beni oraya en yakın hastaneye götürdüler. Orada da çok yaralı olduğu için özel bir müdahale yoktu. Hemen bir tampon yapıp bizi sedyede bıraktılar ve durumu daha ağır olanlara yardım ettiler. Çünkü göğüslerinden, başlarından vurulanlar vardı. O günlere hamd olsun buradayız. Şu ana kadar yedi ameliyat oldum, iki ameliyat daha gözüküyor. İnşallah onların neticesinde eski sağlığıma tam değil de belki ona çok yakın şekilde kavuşmuş olacağım. Doktorlardan Allah razı olsun, onların sayesinde... Ben son olarak şunu söylemek istiyorum, vatan sevgisi imandandır, bunun için herkesi vatanperverliğe davet ediyorum. Hep Çanakkale ruhu anlatılır. Ama biz o gece gerçekten ona şahit olduk. Tamamen bir vatanperverlik havası vardı. Oradaki herkes, vatanacanını feda etmek için gelmişti. 'Bu millet darbeye darbe yapar' dedik. Elhamdülillah öyle oldu.
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