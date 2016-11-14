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'da bomba yüklü araç ele geçirildi

Güvenlik güçlerine eylem hazırlığındaki hainlere ağır darbe! TSK, 'ın ilçesinde bomba yüklü bir aracın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Vanda bomba yüklü araç ele geçirildi
TSK, 'ın ilçesinde güvenlik güçlerine eylem gerçekleştirmek maksadıyla hazırlanan bomba yüklü bir aracın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik güçlerine eylem gerçekleştirmek maksadıyla hazırlanan bomba yüklü bir aracın tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 14:04
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