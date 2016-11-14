Yol Durumu
  1. Çocuğunu seven bu gıdalardan uzak tutsun!

'ta FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 7 çalışanından 5'i tutuklandı.

TÜBİTAKta FETÖ operasyonu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 çalışanından 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanı 7 memur ve özel güvenlik görevlisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 16:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar