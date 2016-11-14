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  1. Bordo Bereliler El Bab çevresine sızdı

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'dan Fırak Kalkanı operasyonu açıklamasında, bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a hedeflerin hava kuvvetlerince vurulduğunu bildirdi.

Türk jetleri o bölgeyi vurdu

Suriye'de desteğindeki ÖSO'nun DEAŞ'ın elindeki kentine ilerleyişi sürüyor. Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Mustafa, 'ÖSO güçleri El Bab'a 2 ila 3 kilometre kadar yaklaşmış durumdalar" dedi. ÖSO'ya destek veren Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) keşif timlerinin de El Bab çevresine sızarak, önemli hedefleri belirleyip işaretlemeye başladığı öğrenildi. TSK'dan bu sabah yapılan son dakika açıklamasında, Türk savaş uçaklarının El Bab'daki 15 hedefi vurduğu duyuruldu. Tall Jijan bölgesini ele geçirmeye çalışan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye yönelik topçu ve tank atışı yapıldı, 10 PYD'li öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğini alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat Kalkanı Harekâtının üçüncü ayını doldurmasına az bir süre kala DEAŞ'ın Suriye'de önemli kalesi olan El Bab'ı almak için operasyon aşamasına geldi.

ÖSO'ya destek veren Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) keşif timlerinin de El Bab çevresine sızarak, önemli hedefleri belirleyip işaretlemeye başladığı öğrenildi.

TÜRK JETLERİ VURDU
TSK'dan bu sabah yapılan açıklamada, Türk savaş uçaklarının El Bab'daki 15 hedefi vurduğu açıklandı. TSK'nın düzenlediği hava harekatında DEAŞ'a ait 10 savunma mevzisi, komuta merkezleri ve bir cephanelik imha edildi.

TSK, bölgedeki çatışmalarda dokuz Suriyeli muhalifin şehit olduğunu duyurdu. El Bab'ın kuzeyinde yer alan Dana bölgesinde, bir Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)'nın güdümlü tanksavar roketi ile vurulması ve bir insansız hava aracından atılan EYP'nin isabet etmesi sonucu dört TSK personelinin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 08:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ulus devlet yanlısı ulus devlet yanlısı

Vurun yiğitler bu ülke böyle kazanıldı Kuvayi milli ordusu sonuna kadar arkanızda o pislikler PKK PYD YGP Yok edilmeden o topraklara gömülmeden ölmek var dönmek yok

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cevapla 14.11.2016 10:15
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