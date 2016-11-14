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Teröristbaşı Gülen'den darbeci müftüye övgü

Teröristbaşı kendisi gibi darbeci olan 'nin yardakçılığını yapan, hatta "Sisi'ye isyan peygambere isyandır" diyecek kadar ileri giden Mısır’ın eski müftüsü Ali Cuma’yı öve öve bitiremedi.

Teröristbaşı Gülenden darbeci müftüye övgü

Türkiye'deki illegal gücünü yitiren Teröristbaşı son konuşmasında Mısır'ın eski müftüsü ve darbeci 'nin savunucusu Ali Cuma'ya övgüler düzdü. Ali Cuma'nın Mısır'da FETÖ mensuplarını savunduğunu söyleyen Gülen "Ali Cuma Hocaefendi Hazretleri buyurdular. Allah uzun ömür ihsan eylesin. O Mısır'da sizi müdafaa etti" dedi.

"SİSİ'YE İSYAN PEYGAMBERE İSYANDIR" DEMİŞTİ
Mısır'ın eski müftüsü Ali Cuma, 'Sisi'ye isyanın Peygambere isyan olacağını' söyleyerek İslam dünyasından büyük tepki çekmişti. "Mısır'da darbe karşıtlarının kanlarının dökülmesinin dinen meşru olduğunu" söyleyen Cuma'yı Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf el-Karadavi sert bir dille eleştirmiş ve hadis uydurduğunu söylemişti.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 12:09
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Bu resimdeki iki şerli münafık azapların en şiddetlisine çarptırılacaklar inşallah.. El-Kahhar olan Rabbim bunları ve avanelerini kahredecek.. El-Müntakim olan Rabbim Mazlumların intikamını aldığı gün bunların vay haline.. Allahu Ekber.. Allahu Ekber .. Allahu Ekber..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 14:24
guess guess

ey serefsız haysıyetsızler ! benım aklımın almadıgı sızler acaba topragın altında ne olacagını nasıl dusunemıyorsunuz ! Allah sızlerı oyle bır muhurlemıs oyle bır muhurlemıs kı ; sızler ve sızın gıbıler geberdıgınde nasıl şenlıkler olacak topragın altında oyle boyle degıl. yanın kopekler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.11.2016 13:41
ay ve yildiz ay ve yildiz

Bu sahtekarlarin yemlerini kim veriyor suratsiz duzenbazlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 14.11.2016 13:14
Mehdi Mehdi

Vatan haini münafık,fesat zalimler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 14.11.2016 12:41
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

İşte dinimize,müslümanlara zarar veren DİNİ KİMLİK ALTINDA İKİ SAHTEKAR...

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 14.11.2016 12:20
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