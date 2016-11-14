Teröristbaşı Gülen'den darbeci müftüye övgü

Türkiye'deki illegal gücünü yitiren Teröristbaşı Fetullah Gülen son konuşmasında Mısır'ın eski müftüsü ve darbeci Sisi'nin savunucusu Ali Cuma'ya övgüler düzdü. Ali Cuma'nın Mısır'da FETÖ mensuplarını savunduğunu söyleyen Gülen "Ali Cuma Hocaefendi Hazretleri buyurdular. Allah uzun ömür ihsan eylesin. O Mısır'da sizi müdafaa etti" dedi.



"SİSİ'YE İSYAN PEYGAMBERE İSYANDIR" DEMİŞTİ

Mısır'ın eski müftüsü Ali Cuma, 'Sisi'ye isyanın Peygambere isyan olacağını' söyleyerek İslam dünyasından büyük tepki çekmişti. "Mısır'da darbe karşıtlarının kanlarının dökülmesinin dinen meşru olduğunu" söyleyen Cuma'yı Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf el-Karadavi sert bir dille eleştirmiş ve hadis uydurduğunu söylemişti.