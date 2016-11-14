Türkiye'deki illegal gücünü yitiren Teröristbaşı Fetullah Gülen son konuşmasında Mısır'ın eski müftüsü ve darbeci Sisi'nin savunucusu Ali Cuma'ya övgüler düzdü. Ali Cuma'nın Mısır'da FETÖ mensuplarını savunduğunu söyleyen Gülen "Ali Cuma Hocaefendi Hazretleri buyurdular. Allah uzun ömür ihsan eylesin. O Mısır'da sizi müdafaa etti" dedi.
"SİSİ'YE İSYAN PEYGAMBERE İSYANDIR" DEMİŞTİ
Mısır'ın eski müftüsü Ali Cuma, 'Sisi'ye isyanın Peygambere isyan olacağını' söyleyerek İslam dünyasından büyük tepki çekmişti. "Mısır'da darbe karşıtlarının kanlarının dökülmesinin dinen meşru olduğunu" söyleyen Cuma'yı Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf el-Karadavi sert bir dille eleştirmiş ve hadis uydurduğunu söylemişti.
Teröristbaşı Gülen'den darbeci müftüye övgü
Teröristbaşı Fetullah Gülen kendisi gibi darbeci olan Sisi'nin yardakçılığını yapan, hatta "Sisi'ye isyan peygambere isyandır" diyecek kadar ileri giden Mısır’ın eski müftüsü Ali Cuma’yı öve öve bitiremedi.
Türkiye'deki illegal gücünü yitiren Teröristbaşı Fetullah Gülen son konuşmasında Mısır'ın eski müftüsü ve darbeci Sisi'nin savunucusu Ali Cuma'ya övgüler düzdü. Ali Cuma'nın Mısır'da FETÖ mensuplarını savunduğunu söyleyen Gülen "Ali Cuma Hocaefendi Hazretleri buyurdular. Allah uzun ömür ihsan eylesin. O Mısır'da sizi müdafaa etti" dedi.
Etiketler: sisi , Fetullah Gülen
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Bu resimdeki iki şerli münafık azapların en şiddetlisine çarptırılacaklar inşallah.. El-Kahhar olan Rabbim bunları ve avanelerini kahredecek.. El-Müntakim olan Rabbim Mazlumların intikamını aldığı gün bunların vay haline.. Allahu Ekber.. Allahu Ekber .. Allahu Ekber..
ey serefsız haysıyetsızler ! benım aklımın almadıgı sızler acaba topragın altında ne olacagını nasıl dusunemıyorsunuz ! Allah sızlerı oyle bır muhurlemıs oyle bır muhurlemıs kı ; sızler ve sızın gıbıler geberdıgınde nasıl şenlıkler olacak topragın altında oyle boyle degıl. yanın kopekler
Bu sahtekarlarin yemlerini kim veriyor suratsiz duzenbazlar
Vatan haini münafık,fesat zalimler.
İşte dinimize,müslümanlara zarar veren DİNİ KİMLİK ALTINDA İKİ SAHTEKAR...
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