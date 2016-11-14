Telafer’de nişan Yozgat’ta düğün

Yozgat'taki Türkmen düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Cesim Muhammed Nur, aynı zamanda teyzesinin kızı olan Nede ile Irak'ta nişanlandıklarını belirterek, "Telafer'de kasap olarak çalışıyordum. Savaştan kaçıp Yozgat'a yerleştik. Ata topraklarından uzaktayızancak Yozgat dabizim ata toprağımız gibi.İnsanlar bize sahip çıktı,düğünümüzü yapmamızısağladı" dedi. Telefer'de üniversite öğrencisiyken nişanlandıklarını söyleyen Nede Nur da, yuva kuruyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Damadın babası Muhammed İlyas Nur, çocuklarının evlenmesine katkı sağlayan tüm Yozgatlılar'a teşekkür etti. Anne Zekiye Nur ise "Bize öz yurdumuzda gibi sahip çıktılar" dedi. Vali Yardımcısı Yavuz Güner çifte mutluluklar dileyerek, her zaman onların yanında olacaklarını söyledi.
Tarık YILMAZ
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