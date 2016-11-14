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’de nişan ’ta

Irak’taki savaştan kaçan Türkmen Nede Ahmed ve Cesim Muhammed Nur’a lılar sahip çıktı. El birliği ile çifte yaptı...

Telafer’de nişan Yozgat’ta düğün
Yozgat'taki Türkmen ü renkli görüntülere sahne oldu. Cesim Muhammed Nur, aynı zamanda teyzesinin kızı olan Nede ile Irak'ta nişanlandıklarını belirterek, "'de kasap olarak çalışıyordum. Savaştan kaçıp 'a yerleştik. Ata topraklarından uzaktayız ancak Yozgat da bizim ata toprağımız gibi. İnsanlar bize sahip çıktı, düğünümüzü yapmamızı sağladı" dedi. Telefer'de üniversite öğrencisiyken nişanlandıklarını söyleyen Nede Nur da, yuva kuruyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Damadın babası Muhammed İlyas Nur, çocuklarının evlenmesine katkı sağlayan tüm Yozgatlılar'a teşekkür etti. Anne Zekiye Nur ise "Bize öz yurdumuzda gibi sahip çıktılar" dedi. Vali Yardımcısı Yavuz Güner çifte mutluluklar dileyerek, her zaman onların yanında olacaklarını söyledi.

Tarık YILMAZ
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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