Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarı değerlendirdi. Seyhan İlçesi'ndeki bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine savcılıktan alınan izinle seri numarası önceden alınmış paralar ile otele gitti. Müşteri kılığına giren polis memuru, resepsiyon görevlisi Kadir T.'ye "Bir oda lazım" dedi. Bunun üzerine görevli Kadir T., "Tek mi çift mi olsun" diye cevap verdi. Polis memuru ise "Tek mi çift mi derken, ben tek kişiyim zaten" dedi. Görevli ise soruyu "Tek fuhuş yapmak istemeyenler, çift ise fuhuş yapmak isteyenler, isterseniz odanıza kadın gelebilir" şeklinde yanıtladı. Polis, bunun üzerine kabul ederek, "Çift diyorum o zaman, gelsin bir kadın" dedi. Ardından Kadir T., Suudi Arabistan uyruklu Ali Hamad A.'yı (45) arayarak kadın göndermesini istedi. Ali Hamad A. da Suriye uyruklu Faten El Z.'yi (38) otele gönderdi. Polis, odasına gelen kadına 150 lira, resepsiyon görevlisine 100 lira ve aracıya da 50 lira para verdikten sonra zanlılara kimliğini gösterdi. Ardından polis olduğunu söyledi. Resepsiyon görevlisi ve Suudi Arabistanlı aracı ile Suriye uyruklu kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete gönderildi. Mahkeme, Ali Hamad A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Resepsiyon görevlisinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.