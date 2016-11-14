Sultanbeyli Oto Sanayi Sitesindeki kozmetik imalathanesinde meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Atatürk Caddesi'deki Oto Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı binanın üst katındaki kozmetik ve parfümeri imalathanesindeki dolum makinesinde meydana gelen arıza sonucu şiddetli bir patlama yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Patlamada biri kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlama sonucu etrafa saçılan boya ve kozmetik parçalarından ve patlamanın şiddetinden binanın etrafındaki 4 araç hasar görürken, çevredeki binaların da çerçeveleri kırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ederken, polisin çevrede aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de olay yerinde çalışma yürütüyor.