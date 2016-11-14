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Sokaklar durulmuyor

Sokaklar durulmuyor
'de başkanlık seçimleri bitti ama yansımaları bitmedi. 'ın başkan seçilmesi sonrası sistematik olarak sokaklara inenler dün de ABD'yi mini bir savaş alanına çevirdi. Trump karşıtı gösterilerde dükkanlar ve sokaklar zarar görürken, iki polis de yaralandı. Silahların konuştuğu eylemlerde daha önce bir kişi ölmüştü.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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