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onu bekliyor

halkı, hemşerileri Melania ve enişteleri ’ı bir an önce ülkelerine bekliyorlar

Slovenya onu bekliyor
ABD Başkanlığı'na seçilen 'ın eşi Melania'nın doğup büyüdüğü 'nın Sevnica kasabasında yaşayanlar, yeni First Lady'nin ziyaretini bekliyor. Sevnica sakinlerinden bazıları, memleketlerine artık sıklıkla gelmeseler de Melania ve ailesini hatırladıklarını söyledi. Melania'nın ailesinin yaşadığı ev, şehir merkezinden birkaç dakika uzaklıkta bulunurken, hiç kimsenin yaşamadığı "21" numaralı bu evin bakımını, Melania'nın kız kardeşinin yaptığı belirtildi. 22 numaralı evde yaşayan komşuları ise arıcılık yaptığını ve Beyaz Saray'a gönderilmek üzere 32 kovan hazırladığını belirtti. Sevnica sakinleri, hemşehrileri Melania'nın dünyanın en etkili kadınlarından biri olmasından gurur duyduklarını söylerken, kasabadaki bir pastanede özel hazırlanan "Melania" pastası satılmaya başlandı. Bir dilimi 3 avrodan satılan "Melania" pastası, prestijli görünmesi için altın renkli spreyle süslendi.



İŞTE FİRST LADY'NİN İLK EVİ
Yeni First Lady 'ın Slovenya'daki evinde kimse oturmuyor. Evin bakımını ise Melania'nın kız kardeşi yapıyor.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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