Slovenya onu bekliyor

ABD Başkanlığı'na seçilen Donald Trump'ın eşi Melania'nın doğup büyüdüğü Slovenya'nın Sevnica kasabasında yaşayanlar, yeni First Lady'nin ziyaretini bekliyor. Sevnica sakinlerinden bazıları, memleketlerine artık sıklıkla gelmeseler de Melania ve ailesini hatırladıklarını söyledi. Melania'nın ailesinin yaşadığı ev, şehir merkezinden birkaç dakika uzaklıkta bulunurken, hiç kimsenin yaşamadığı "21" numaralı bu evin bakımını, Melania'nın kız kardeşinin yaptığı belirtildi. 22 numaralı evdeyaşayan komşuları ise arıcılık yaptığınıve Beyaz Saray'a gönderilmek üzere 32kovan hazırladığını belirtti. Sevnica sakinleri, hemşehrileri Melania'nın dünyanın en etkili kadınlarından biri olmasından gurur duyduklarını söylerken, kasabadaki bir pastanede özel hazırlanan "Melania" pastası satılmaya başlandı. Bir dilimi 3 avrodan satılan "Melania" pastası, prestijli görünmesi için altın renkli spreyle süslendi.
İŞTE FİRSTLADY'NİNİLK EVİ
Yeni First Lady Melania Trump'ın Slovenya'daki evinde kimse oturmuyor. Evin bakımını ise Melania'nın kız kardeşi yapıyor.
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