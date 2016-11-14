Şehitler için koştuk

7'den 70'e onbinlerin katıldığı İstanbul Maratonu'nda şehitlerin anısına saygı nedeniyle, bu yıl ilk kez silah yerine korna çalınarak start verildi. Vatandaşlar sık sık FETÖ aleyhine sloganlar attı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleriyle inleyen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişimi nedeniyle duygusal anlar da yaşandı. Darbe girişiminin başlatıldığı noktaya Ay Yıldız'lı bayraklar ve kıyafetlerle koşan vatandaşlar birlik beraberlik mesajı verdi.
BU KÖPRÜDE CAN VEREN 32 ŞEHİDİ UNUTMAYACAĞIZ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, geçen yıllarda adı 'Halk Koşusu' olan, 'Kahramanlar Koşusu'nda 15 Temmuz gecesi gazi olanlar ve sevgi evlerinde bulunan çocuklarla birlikte yürüdü. Bakan Kaya, "15 Temmuz şehitleri ve gazileri için burada yürüyoruz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da nasıl bu vatan için canlarını verdiyse şehitlerimiz, 15 Temmuz'da da aynı şekilde oldu. Sadece bu köprüde 32 şehidimiz vardı. Bu vatan için canlarıyla, kanlarıyla bedel ödediler. Hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Bakan Kaya, köprüde şehitler için dua da okudu.
O karanlık gecede vatan uğruna şehit düşenlerin yakınları ile kahraman gaziler de köprüdeydi. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, "Köprünün gerçek sahipleri biziz" derken, gazi Ahmet İlker Tatar şunları söyledi: "4 vatandaş kucağımda şehit oldu. Bayrak ve vatanım için gazi olduğum bu köprüye şehit kardeşlerimiz için yeniden çıktım. Gururluyum
Gaziler ve şehit aileleri 93 metrelik dev bayrakla yürüdü
KOŞARKEN TANIŞIP EVLİLİĞE KOŞTULAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de renkli görüntüler de yaşandı. Selfie çeken, doğum günü kutlayan, kahvaltı yapan vatandaşlar dikkat çekti. Geçen yılki maratonda tanışan ve evlenmeye karar veren Elif-Onur Özkol çifti, maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelinlik ve damatlığıyla çıktı. Çift, maratondan sonra düğüne gideceklerini söyledi. Almanya'dan maraton için gelen 80 yaşındaki Hatice Şahin de, "Yürüyüş için geldim. Şehitler için yürüyorum" dedi.
Kenyalı kadın atlet Agnes Jeruto Barsosio 2.28,24'lük derecesiyle ipi göğüsledi. Erkeklerde ise Azer baycan adına yarışan Evans Kiplagat 2.13.19'luk derecesiyle maratonu ilk sırada tamamladı.
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