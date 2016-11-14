Yol Durumu
  1. Fatih Portakal aldığı ödülü FETÖ'cü o isme ithaf etti!
  2. Diriliş Ertuğrul'un oyuncusundan Altın Kelebek'e tepki

Şehitler için koştuk

Vodafone 38. , bu yıl FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminde katledilen şehitler ve gazilere adandı. Köprüye akın eden onbinlerce vatandaş, kahraman şehitler için dua okudu, gözyaşı döktü...

Şehitler için koştuk
Türk insanı 15 Temmuz gecesi gücünü bir kez daha gösterdi. Darbeci askerlere vücudunu siper edip, geçit vermedi. İşte o kahramanlar için onbinlerce kişi tek yürek oldu, '15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz' sloganıyla 38. 'na katıldı. "Türkiye Aşkına Şehitler Anısına" temasıyla düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu 4 ana kategoride tamamlandı. Maraton kapsamında 100'e yakın şehit yakını ve gazi koşucu da 93 metrelik Türk bayrağıyla köprüyü geçti. Kaybettikleri canlar için maratona katılan şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu, gaziler ise o karanlık gecede yaşadıklarını hatırladı. Bugüne kadarki en anlamlı maraton dün koşuldu.

7'den 70'e onbinlerin katıldığı İstanbul Maratonu'nda şehitlerin anısına saygı nedeniyle, bu yıl ilk kez silah yerine korna çalınarak start verildi. Vatandaşlar sık sık FETÖ aleyhine sloganlar attı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleriyle inleyen 'nde darbe girişimi nedeniyle duygusal anlar da yaşandı. Darbe girişiminin başlatıldığı noktaya Ay Yıldız'lı bayraklar ve kıyafetlerle koşan vatandaşlar birlik beraberlik mesajı verdi.




BU KÖPRÜDE CAN VEREN 32 ŞEHİDİ UNUTMAYACAĞIZ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, geçen yıllarda adı 'Halk Koşusu' olan, 'Kahramanlar Koşusu'nda 15 Temmuz gecesi gazi olanlar ve sevgi evlerinde bulunan çocuklarla birlikte yürüdü. Bakan Kaya, "15 Temmuz şehitleri ve gazileri için burada yürüyoruz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da nasıl bu vatan için canlarını verdiyse şehitlerimiz, 15 Temmuz'da da aynı şekilde oldu. Sadece bu köprüde 32 şehidimiz vardı. Bu vatan için canlarıyla, kanlarıyla bedel ödediler. Hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Bakan Kaya, köprüde şehitler için dua da okudu.



O karanlık gecede vatan uğruna şehit düşenlerin yakınları ile kahraman gaziler de köprüdeydi. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, "Köprünün gerçek sahipleri biziz" derken, gazi Ahmet İlker Tatar şunları söyledi: "4 vatandaş kucağımda şehit oldu. Bayrak ve vatanım için gazi olduğum bu köprüye şehit kardeşlerimiz için yeniden çıktım. Gururluyum

Gaziler ve şehit aileleri 93 metrelik dev bayrakla yürüdü



KOŞARKEN TANIŞIP EVLİLİĞE KOŞTULAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de renkli görüntüler de yaşandı. Selfie çeken, doğum günü kutlayan, kahvaltı yapan vatandaşlar dikkat çekti. Geçen yılki maratonda tanışan ve evlenmeye karar veren Elif-Onur Özkol çifti, maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelinlik ve damatlığıyla çıktı. Çift, maratondan sonra düğüne gideceklerini söyledi. Almanya'dan maraton için gelen 80 yaşındaki Hatice Şahin de, "Yürüyüş için geldim. Şehitler için yürüyorum" dedi.



Kenyalı kadın atlet Agnes Jeruto Barsosio 2.28,24'lük derecesiyle ipi göğüsledi. Erkeklerde ise Azer baycan adına yarışan Evans Kiplagat 2.13.19'luk derecesiyle maratonu ilk sırada tamamladı.


Etiketler: ,
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar