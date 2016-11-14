Sandal faciası

Bursa'nın Gemlik İlçesi Gemport Limanı yakınlarında kıyıya vuran 3 erkek cesedi bulundu. Gemlik Gemport limanı yakınlarında çalışan işçiler, dün sabah kıyı yakınlarında denizde bir erkek cesedi görünce durumu Sahil Güvenlik ve polisekiplerine bildirdi. Ceset, dalgıçlartarafından sudançıkartıldı. Bölgede incelemeler yapıldı. Ekipler, 2 erkek cesediyle ve parçalanmış sandalla da karşılaştı. Cesetler, incelemelerin ardından Bursa Adli TıpKurumu'na gönderilirken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de araştırma başlattı.
ALABORA OLDULAR... Yürütülen soruşturma sonucucesetlerin, önceki akşamsaatlerinde Gemlik İskelesi'ndenavlanmak için sandal kiralayan23 yaşındaki Yaşar Başkalile arkadaşları 46 yaşındakiSüleyman Demir ve 35 yaşındakiAbdullah Cenkçi'ye ait olduğubelirlendi. 3 arkadaşın, avlanmak için açıldıkları sandalın gece çıkan fırtına sonucu devrildiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili çok yönlüsoruşturma sürdürülüyor.
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