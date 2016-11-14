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faciası

Gemlik’te kıyıya 3 erkek cesedi vurdu. Cesetlerin la denize açılan amatör balıkçılar Yaşar Başkal, Süleyman Demir ve Abdullah Cenkci’ye ait olduğu ortaya çıktı...

Sandal faciası
Bursa'nın Gemlik İlçesi Gemport Limanı yakınlarında kıyıya vuran 3 erkek cesedi bulundu. Gemlik Gemport limanı yakınlarında çalışan işçiler, dün sabah kıyı yakınlarında denizde bir erkek cesedi görünce durumu Sahil Güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Ceset, dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı. Bölgede incelemeler yapıldı. Ekipler, 2 erkek cesediyle ve parçalanmış la da karşılaştı. Cesetler, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de araştırma başlattı.

ALABORA OLDULAR...
Yürütülen soruşturma sonucu cesetlerin, önceki akşam saatlerinde Gemlik İskelesi'nden avlanmak için sandal kiralayan 23 yaşındaki Yaşar Başkal ile arkadaşları 46 yaşındaki Süleyman Demir ve 35 yaşındaki Abdullah Cenkçi'ye ait olduğu belirlendi. 3 arkadaşın, avlanmak için açıldıkları sandalın gece çıkan fırtına sonucu devrildiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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