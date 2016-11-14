Referandum startı verildi

AK Parti, başkanlık sistemini içeren anayasa değişiklik paketinin referandum aşamasıiçin kolları sıvadı. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi her sandıkta 9 müşahitin görevlendirileceği belirti. AK Parti'yeniyönetim sistemini' anlatan kitapçıklar bastıracak. Soru ve cevap şeklindeki kitapçıklarda sistemin neler getirdiği anlatılacak. İl başkanları ve teşkilat yöneticileri Genel Merkez'de yeni sisteme ilişkin detaylı bilgilendirilecek. Vatandaşlara başkanlık sistemiile koalisyon dönemlerinin sona ereceği, istikrarın sağlanacağı mesajı verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.