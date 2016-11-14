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startı verildi

Referandum startı verildi
AK Parti, başkanlık sistemini içeren anayasa değişiklik paketinin referandum aşaması için kolları sıvadı. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi her sandıkta 9 müşahitin görevlendirileceği belirti. 'yeni yönetim sistemini' anlatan kitapçıklar bastıracak. Soru ve cevap şeklindeki kitapçıklarda sistemin neler getirdiği anlatılacak. İl başkanları ve teşkilat yöneticileri Genel Merkez'de yeni sisteme ilişkin detaylı bilgilendirilecek. Vatandaşlara başkanlık sistemi ile koalisyon dönemlerinin sona ereceği, istikrarın sağlanacağı mesajı verilecek.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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