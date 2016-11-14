Paranın turşusunu kurdu!

Gaziantep'te Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi olan ve 3 tona yakın parayı sergileyen Esat Kaplan, müzede bulunan paraların daha çok dikkat çekmesi için ilginç bir yöntem denedi. Kaplan, müzesinde bulunan paraları turşu kavanozları içine yerleştirdi. Kaplan, "Gaziantep dünyanın en iyi mutfağına sahip, ben de dünyanın en çok parasına. Bu yüzden farklılık oluşturmak için paralarımın turşunu kurdum" dedi.