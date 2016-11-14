Ölüme birlikte gittiler

Samsun'da önceki gün 29 yaşındaki Savaş Özel, kullandığı otomobille 'U' dönüşü yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Samet B. yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada Özel ile yanındaki arkadaşı Mustafa Baş feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü Samet B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ölen iki arkadaşın cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na gönderildi.