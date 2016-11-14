Yol Durumu
  1. ‘Ecem’siz 3 ay!
  2. Alkol kurşunu

Ölüme birlikte gittiler

Ölüme birlikte gittiler
Samsun'da önceki gün 29 yaşındaki Savaş Özel, kullandığı otomobille 'U' dönüşü yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Samet B. yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada Özel ile yanındaki arkadaşı Mustafa Baş feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü Samet B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ölen iki arkadaşın cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na gönderildi.
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar