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O sevgili tutuklandı

, erkek arkadaşıyla kaldığı odada ölü halde bulundu. Sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

O sevgili tutuklandı
Konya'da gazinoda çalışan 36 yaşındaki Havva Er, önceki gün erkek arkadaşı Ünal İ. ile arkadaşlarıyla kaldığı evdeki odasına geçti. Bir süre sonra içeriden silah sesi duyuldu. Hemen odaya koşan arkadaşları, Er'i kanlar içinde buldu ve sağlık ekiplerini aradı. Ünal İ., "Ben öldürmedim" diyerek evden ayrıldı. Ekipler ise talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan Ünal İ.'yi yakaladı. Çiftçilik yaptığını ve ile 3 ay önce tanıştığını söyleyen şüpheli., "Ben öldürmedim, intihar etti" diye ifede verdi. Adliyeye sevk edilen Ünal İ., cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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