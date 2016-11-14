O sevgili tutuklandı

Konya'da gazinoda çalışan 36 yaşındaki HavvaEr, önceki gün erkek arkadaşı Ünal İ. ile arkadaşlarıyla kaldığı evdeki odasına geçti. Bir süresonra içeriden silah sesiduyuldu. Hemen odaya koşan arkadaşları, Er'i kanlar içinde buldu ve sağlık ekiplerini aradı. Ünal İ., "Ben öldürmedim" diyerek evden ayrıldı. Ekipler ise talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan Ünal İ.'yi yakaladı. Çiftçilik yaptığını ve Havva Er ile 3 ay önce tanıştığını söyleyen şüpheli., "Ben öldürmedim, intiharetti" diye ifede verdi. Adliyeye sevk edilen Ünal İ., cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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