MHP’nin tabanına göz koydular

Cumhuriyet Halk Partisi CHP, başkanlık sistemi ve olası referanduma karşı stratejisini netleştirdi. Parti Meclisi toplantısı ve anayasa çalıştayında başkanlık sistemi ve olası referandumu masaya yatırıldı. CHP tabanının başkanlık sistemine karşı olduğu, bu nedenle asıl MHP tabanının kritik önem taşıdığı görüşleri dile getirildi. İl ve ilçe örgütlerinin kampanya sırasında bunu dikkate alması ve MHPtabanını ikna etmeleri istendi. CHP yönetimi, bunun için İstanbul ve Adana gibi illerde büyük mitingler organize edecek.
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