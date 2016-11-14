Devlet Personel Başkanlığı'nın (DPB) koordinasyonunda 21-23 Ekim'de düzenlenen 'Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı'nda ilgili bürokratlar ile memur sendikaları mutabakata vardıkları konuların başında memurun iş güvencesinin devamı var. Toplantıda kamuda memur ve işçi dışında istihdam olmaması gerektiği de ifade edildi. 4B ve 4C'lilerin ise sınırlı sayıda olması gerektiği dile getirildi.
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MİT SORUŞTURACAK
Çalıştayın sonuç bildirgesinde kamuda ödül ve ceza sisteminin tam olarak çalıştırılması gerektiği vurgulandı. Yöneticilerde liyakat ve ehliyetin yanı sıra 'sadakat'ta aranan kriterler arasında yer alacak. Sadakat özellikle 15 Temmuz süreci sonrasında ön plana çıktı. Yönetici yapılacak bürokratlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) güvenlik soruşturması da göz önünde bulundurulacak. Ödüllerde tarafsızlığın sağlanması için objektif belirlenen kriterlere göre bu işle vazifelendirilmiş bir kurum tarafından verilmesi ve ödüllendirmede maddi unsurların yanı sıra manevi unsurlarında etkili olduğuna dikkat çekildi. Disiplin cezalarına itiraz mekanizmalarının etkin olarak işlemesi gerektiği de dile getirilen unsurlar arasında yer aldı. Öte yandan yöneticilerin seçiminde sınav havuzu göz önünde bulundurulacak. Başarısız yöneticiyse koltuğunu kaybedecek.
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TOKİ VE THY BAŞARILI
Kamu ve sendikaların görüşlerinin dile getirildiği çalıştayda memurların verimliliği ile güvence arasında ilişki kurulmaması gerektiği ifade edildi. Star'ın haberine göre, kamu çalışanlarına 'İş güvencesi var olduğu için verimsiz' anlamının yüklenmemesi gerektiği de görüş birliğine varılan konular arasında yer alıyor. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği ile Türk Hava Yolları'nın (THY) yöneticilerinin kamu tarafından atanmasına rağmen verimli oldukları örneği dile getirildi.
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1 YILLIK BAŞARI DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yeniden yazılacak Devlet Memurları Kanunu'nu değerlendirdi. Tonbul memurlarla ilgili ödül ve ceza sistemini ele alarak, "Başarı Değerlendirmesi adıyla yeni bir düzenleme yapılabilir. Başarı değerlendirme ölçütleri objektif olmalı ve tarafsız değerlendirme süreci işletilmeli. Üstlerin yanında aynı düzey ve daha alt düzey çalışanların da görüşleri yansıtılabilmeli. Başarı değerlendirme süreci 1 yıllık olmalı" dedi
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