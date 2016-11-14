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Maltepe'deki nın faili yakalandı!

İstanbul Maltepe'de bir şirkette yaşanan patlamada kargo paketini teslim eden kişi gözaltına alındı.

Maltepedeki saldırının faili yakalandı!

Maltepe'de Genel Sistem Dizayn (GSD) isimli şirkete gelen kargo paketi patlamış, olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, patlamaya yol açan kargoyu getiren ve güvenlik kameralarına yansıyan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kargoyu getiren şüphelinin A.C.K. olduğunu tespit etti. Zanlının Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu belirleyen polis, zanlıyı burada gözaltına aldı.

DEDESİ ESKİ BAKAN, BABASI GENEL MÜDÜR
Gözaltına alınan şüphelinin olayda ağır yaralanan GSD Genel Müdürü Osman Özdemir Kurdaş'ın oğlu, eski Maliye Bakanı ve ODTÜ'nün ilk rektörlerinden Kemal Kurdaş'ın torunu olduğu öğrenildi.

Dede Kurdaş, 1960-1961 yıllarında Cemal Gürsel hükümetinde Maliye Bakanı görevini üstlenmişti.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 20:55
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