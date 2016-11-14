Maltepe'de Genel Sistem Dizayn (GSD) isimli şirkete gelen kargo paketi patlamış, olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, patlamaya yol açan kargoyu getiren ve güvenlik kameralarına yansıyan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.



Polis ekipleri, kargoyu getiren şüphelinin A.C.K. olduğunu tespit etti. Zanlının Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu belirleyen polis, zanlıyı burada gözaltına aldı.

DEDESİ ESKİ BAKAN, BABASI GENEL MÜDÜR

Gözaltına alınan şüphelinin olayda ağır yaralanan GSD Genel Müdürü Osman Özdemir Kurdaş'ın oğlu, eski Maliye Bakanı ve ODTÜ'nün ilk rektörlerinden Kemal Kurdaş'ın torunu olduğu öğrenildi.

Dede Kurdaş, 1960-1961 yıllarında Cemal Gürsel hükümetinde Maliye Bakanı görevini üstlenmişti.