Maltepe'de patlama!

Maltepe'de meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Zümrütevler Mahallesinde 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla geldiği öne sürülen bir paketin şirket çalışanlarınca açılmasının ardından patlama meydan geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin patlamanın meydana geldiği yerde incelemeleri sürüyor.