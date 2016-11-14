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Maltepe'de patlama!

Bir firmaya kargoyla geldiği belirtilen paketin şirket çalışanlarınca açılmasının ardından meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepede patlama!

Maltepe'de meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Zümrütevler Mahallesinde 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla geldiği öne sürülen bir paketin şirket çalışanlarınca açılmasının ardından patlama meydan geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin patlamanın meydana geldiği yerde incelemeleri sürüyor.
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 14:03
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