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hakkında tokat gibi karar!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da çıkarıldığı tarafından tutuklanan 'ın avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. ​

Selahattin Demirtaş hakkında tokat gibi karar!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Eş Genel başkanı 'ın avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım'da evinden gözaltına alınan ve 4 Kasım'da çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tutuklanma ve soruşturma dosyası için verilen gizlilik kararına bir üst olan Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, itiraz üzerine verdiği kararda, tutuklama kararının yasaya uygun olduğunu belirterek, şu kararı verdi:

"Dosyanın yapılan incelemesinde delil durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı, Diyarbakır 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 04/11/16 tarih ve 2016 /563 sorgu ile verilen kararda herhangi bir isabetsizlik görülmediği, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04/11/16 tarih ve 2016 /563 sorgu sayılı kararına yapılan itirazın reddine."
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 18:41
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