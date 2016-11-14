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ve 'ta PKK'ya ağır darbe

'ın ilçesi ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesine düzenlenen operasyonlarda 6 terörist ölü ele geçirildi.

Lice ve Zapta PKKya ağır darbe

'ın ilçesi ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesine düzenlenen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, 13 Kasım'daki "yurt içi olaylara" yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 590 fişek, bin 104 doçka mühimmatı, üç roketatar mühimmatı, 90 el bombası, 188 biksi makineli tüfek fişeği, bir akü, iki güneş paneli, bir jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, bir roketatar ve bir kalaşnikof piyade tüfeği ile ölü ele geçirildi.

Irak kuzeyi Zap bölgesinde, keşif ve gözetleme unsurları tarafından tespit edilen ve hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu beş terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, güvenlik güçlerine eylem gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 15:16
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