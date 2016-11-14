Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDYsoruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören 12 öğrenci gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından bu kişiler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" programını kullandıkları ve örgüte ait evlerde kaldıkları bildirildi.
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