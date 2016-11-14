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'de operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 öğrenci gözaltına alındı.

KTÜde ByLock operasyonu

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDYsoruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören 12 öğrenci gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinin ardından bu kişiler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "" programını kullandıkları ve örgüte ait evlerde kaldıkları bildirildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 15:57
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