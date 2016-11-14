Komutanlar bilgi verecek

FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu bu hafta, "eşkiyalar başarılı olamayacak" diye karşı koyan Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı dinleyecek. Komisyon Albay Mahmut Pınarbaşı, Albay Davut Ala, Tümgeneral Seyfullah Saldık ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun da bilgisine başvuracak. Komisyon Başkanı Reşat Petek bugüne kadar dinlenen 30'un üzerindeki ismin, darbe girişiminin açık ve net olarak FETÖ tarafından yapıldığını ifade ettiklerini vurguladı.