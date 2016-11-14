Kıbrıs kilitlendi

Kıbrıs'I birleştirmek üzere yapılacak referandumun çerçevesini belirlemek için İsviçre'de toplanan Türk ve Rum tarafı anlaşamadı. Rumlar, toprak paylaşımını birinci madde haline getirdi. Müzakerelere 20 Kasım'da Cenevre'de devam edilecek. Görüşmelerde, "yönetim ve güç paylaşımı", "AB", "mülkiyet", "ekonomi" ve "toprak düzenlemeleri" masaya yatırıldı. Türkiye, tarafların sonuç odaklı ve yapıcı bir anlayışla müzakerelere devam etmesini istiyor.