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Kıbrıs kilitlendi

Kıbrıs kilitlendi
Kıbrıs'I birleştirmek üzere yapılacak referandumun çerçevesini belirlemek için İsviçre'de toplanan Türk ve Rum tarafı anlaşamadı. Rumlar, toprak paylaşımını birinci madde haline getirdi. Müzakerelere 20 Kasım'da Cenevre'de devam edilecek. Görüşmelerde, "yönetim ve güç paylaşımı", "AB", "mülkiyet", "ekonomi" ve "toprak düzenlemeleri" masaya yatırıldı. Türkiye, tarafların sonuç odaklı ve yapıcı bir anlayışla müzakerelere devam etmesini istiyor.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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