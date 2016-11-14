Keşke bana olsaydı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iddiaya göre, 150 metre mesafede bulunan üst geçidi kullanmayan M.A. yoldan karşıya geçmek istedi. Bu sırada S.M. idaresindeki araç, sol şeritte seyir halindeyken bir anda yola atlayan M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.A. kanlar içerisinde yerde kaldı. Kaza sonrası vatandaşlar, durumu hemen polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sürücü S.M. ise gözyaşlarına boğuldu. S.M., "Keşke bana bir şey olsaydı, ona bir şey olmasaydı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralı olan vatandaşı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.