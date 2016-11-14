Kayyumlara yönetim rehberi

İçişleri Bakanlığı ve AK Pati Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, yeni bir uygulama başlattı. Kayyum olarak atanan belediye başkanlarına rehberlik edecek uzman belediyecilerin seçimine başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğluve Büyükşehir BelediyesiGenel Sekreteri Tahir Büyükakın,Diyarbakır BüyükşehirBelediyesi'ne kayyum olarakatanan Etimesgut KaymakamıCumali Atilla'yı ziyaret edip,belediye hizmetleri konusundayol gösterecek. Ağrı'nın Diyadin belediyesinde görevlendirilen İzmitBelediye Başkanı Nevzat Doğanda Diyadin'e gidecek. Doğan yıllardır hizmetten mahrum kalan bölgeleri hizmetle tanıştıracaklarını belirterek, "Artık vatandaşımız belediyeciliğin, şehirciliğin, hizmetin ne olduğunu görecek. Doğu ve Güneydoğu'daki mağdur vatandaşlar rahat nefes alacak" dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de bir süre önce kayyum atanan Diyarbakır'ınSilvan ilçe belediyesine gidip, tecrübelerini anlatacak.
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