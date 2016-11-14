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lara yönetim rehberi

li bir büyükşehir, iki ilçe belediye başkanı ve bir genel sekreter, atanan 3 belediye başkanına rehberlik edecek

Kayyumlara yönetim rehberi
İçişleri Bakanlığı ve AK Pati Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, yeni bir uygulama başlattı. olarak atanan belediye başkanlarına rehberlik edecek uzman belediyecilerin seçimine başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'yı ziyaret edip, belediye hizmetleri konusunda yol gösterecek. Ağrı'nın Diyadin belediyesinde görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da Diyadin'e gidecek. Doğan yıllardır hizmetten mahrum kalan bölgeleri hizmetle tanıştıracaklarını belirterek, "Artık vatandaşımız belediyeciliğin, şehirciliğin, hizmetin ne olduğunu görecek. Doğu ve Güneydoğu'daki mağdur vatandaşlar rahat nefes alacak" dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de bir süre önce kayyum atanan Diyarbakır'ın Silvan ilçe belediyesine gidip, tecrübelerini anlatacak.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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