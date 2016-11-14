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'de 'ın hücre evine baskın!

’de terör örgütüne yönelik hücre evine düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseride DEAŞın hücre evine baskın!
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi, Sağlık lojmanlarında bulunan eve yapılan operasyonda B.Ç., S.K., O.N.Ü., Ş.O., F.K., A.T., C.K., K.K., E.E., O.E., F.K. ve F.F.K. gözaltına alındı. Evde yapılan arama örgütüne ait flama ve örgütü övücü nitelikte yazılı ve görsel doküman ele geçirildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 16:43
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