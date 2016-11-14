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Kapıya dayandık

, kapsamında ‘Kapı’ manasına gelen ’ı kurtarmak için düğmeye bastı. Türk uçak ve obüsleri ile desteklenen kuvvetlerin şehre girmesine 2 km kaldı

Kapıya dayandık
Özgür Suriye Ordusu, kapsamında 'ın terör örgütü 'tan kurtarılması evresine geçti. Mare-Cerablus hattında güneye doğru son 3 gündür ilerleyişine hız veren ÖSO güçleri, operasyonun yeni aşamasına geçti. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD unsurlarının El Bab İlçesi'ne yaklaşması üzerine önceki gece 02.00'de harekete geçen ÖSO; Havzan, Süsyan, Aldana, Kıyran, Uglan ve Avlan köyleri ile bazı meskun mahalleri terör örgütü DEAŞ'tan aldı. Kentin 2 kilometre yakınına kadar gelen ÖSO'nun harekatına yaklaşık bin 500 muhalif savaşçı katıldı. Bu bölgenin PYD koridorunun kesilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu açıklandı. Bu arada El Bab önlerinde yapılan çatışmalarda iki Türk askerinin ve 8 mensubunun yaralandığı belirtildi.


* Terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'ya yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda El Bab'ın düşmesiyle hem DEAŞ büyük yara alacak hem de PYD'nin koridor hayalleri sona erecek.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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