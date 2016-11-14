Kapıya dayandık

Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması evresine geçti. Mare-Cerablus hattında güneye doğru son 3 gündür ilerleyişine hız veren ÖSO güçleri, operasyonun yeni aşamasına geçti. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD unsurlarının El Bab İlçesi'ne yaklaşması üzerine önceki gece 02.00'de harekete geçen ÖSO; Havzan, Süsyan, Aldana, Kıyran, Uglan ve Avlan köyleriile bazı meskun mahalleri terör örgütü DEAŞ'tan aldı. Kentin 2 kilometre yakınına kadar gelen ÖSO'nun harekatına yaklaşık bin 500 muhalif savaşçı katıldı. Bu bölgenin PYD koridorunun kesilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu açıklandı. Bu arada El Bab önlerinde yapılan çatışmalarda iki Türk askerinin ve 8 Özgür Suriye Ordusu mensubunun yaralandığı belirtildi.
* Terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'ya yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda El Bab'ın düşmesiyle hem DEAŞ büyük yara alacak hem de PYD'nin koridor hayalleri sona erecek.
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