Kadrolu eşek

Denizli Babadağ'da çöp arabalarının giremediği dar ve engebeli 5 sokağın çöplerini, belediyenin Beyaz isimli eşeği temizliyor. 22 yıldır belediyede temizlik görevlisi olan Adem Nazlı'ya emanet olan Beyaz, her sabah saat 8'de işbaşı yapıyor. Mesai bitimine kadar 5 mahallenin çöplerini temizliyor. Adem Nazlı, şöyle konuştu: "Vatandaşlar da alıştı duruma. 'Çöp arabası geldi' diyorlar. Bazen soruyorlar, 'bu ne' diye, ben de belediyenin 'kadrolu merkebi' diyorum. 22 senede 3-4 tane eşek değiştirdim. Her ihtiyacını belediye karşılıyor. Sadece bakımını ben yapıyorum."