İşte Ercan Gün gerçeği!

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde FOX Haber sunucusu Fatih Portakal'ın "çok özledim" dediği ve bütün salonun alkışladığı Ercan Gün, Hrant Dink cinayetinde Ergenekon operasyonlarına zemin hazırlamak adına FETÖ'cü firarilerle eylemde bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunuyor.

Cezaevine girmeden önce FOX Haber Müdürü olan Ercan Gün Hrant Dink Jandarma ayağına ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli isimlerden birisi. Soruşturma kapsamında Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 günü FETÖ/PDY üyeleri Adem Yavuzarslan, Faruk Mercan ve Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu belirlendi.



SAMSUN'A GÖNDERİLDİ, KURGU YAPILDI

Savcılığın tespitlerine göre, Gün'ün FETÖ firarileri olan bu kişilerce Hrant Dink cinayeti ile kurgu çerçevesinde Samsun iline gönderildiği, burada bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jnadarma Komutanlığı santralini aradığı tespit edildi. Bir süre Jandarma santraliyle görüşen Gün'ün sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma gerçekleştirdiği algısını yaratıp İstanbul'a döndüğü belirlendi. Aslında Gün'ün Jandarma ile hiç buluşmadığı tespit edildi.

ERGENEKON OPERASYONLARINA ZEMİN HAZIRLANDI

Yine iddiaya göre Ercan Gün'e FETÖ mensuplarınca Ogün Samast'ın gözaltındaki fotoğrafının teslim edildiği, yayınlanmasının sağlandığı belirtildi. Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapıldığı ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlandığı öne sürüldü.

ULUSALCI GRUP VAR ALGISI

Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcı grubun olduğu algısı oluşturularak örgütün amaçları doğrultusunda görsel medyada yayınlandığı ileri sürüldü. 17/25 Aralık yargı darbesinden sonra sosyal medya üzerinden aylarca FETÖ propagandası yapan Ercan Gün, bu yayın anlayışını Fox TV'ye de yansıtmıştı. 15 Temmuz FETÖ darbesinin ardından kısa bir sessizlik dönemi yaşayan Fatih Portakal ve ekibi son dönemde FETÖ davalarını sulandıran bir yayın çizgisi sürdürüyor. FETÖ'nün Fox TV'deki temsilcisi Ercan Gün bugün cezaevinde olsa da Fetullahçı örgütü destekleyen anlayışı Fox TV'ye hakim durumda.



CEM KÜÇÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Yazar Cem Küçük de Doğan grubunun başını çektiği Altın Kelebek ödüllerinde yaşanan skandallar gecesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fatih Portakal'ın ödül gecesinde Fetullahçı Terör Örgütü suçundan tutuklu olan müdürü Ercan Gün'ü kahraman gibi göstererek özlem cümleleri kurmasını skandal olarak niteleyen Küçük 'Ancak bu isimlerden bu türden bir çıkış bekliyordum' dedi.

"EKREM DUMANLI'DAN FARKSIZ! BİR FETULLAHÇI TERÖRİST!"

Küçük, "Bir Fetullahçı terörist; Ekrem Dumanlı'dan farkı olmayan Ercan Gün Fatih Portakal tarafından övüldü. Üstelik Ercan Gün Hrant Dink cinayetinde manipülasyon yapan ve bu cinayetin içerisinde olanlardan biri" dedi.

NEDİM ŞENER TWITTER HESABINDAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ









