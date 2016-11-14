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İşte gerçeği!

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde FOX Haber sunucusu 'ın "çok özledim" dediği ve salona alkışlattığı 'cü hakkında Cem Küçük ve Nedim Şener önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ercan Gün gerçeği!

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde FOX Haber sunucusu 'ın "çok özledim" dediği ve bütün salonun alkışladığı , Hrant Dink cinayetinde Ergenekon operasyonlarına zemin hazırlamak adına 'cü firarilerle eylemde bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunuyor.

Cezaevine girmeden önce FOX Haber Müdürü olan Ercan Gün Hrant Dink Jandarma ayağına ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli isimlerden birisi. Soruşturma kapsamında Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 günü FETÖ/PDY üyeleri Adem Yavuzarslan, Faruk Mercan ve Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu belirlendi.

SAMSUN'A GÖNDERİLDİ, KURGU YAPILDI
Savcılığın tespitlerine göre, Gün'ün FETÖ firarileri olan bu kişilerce Hrant Dink cinayeti ile kurgu çerçevesinde Samsun iline gönderildiği, burada bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jnadarma Komutanlığı santralini aradığı tespit edildi. Bir süre Jandarma santraliyle görüşen Gün'ün sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma gerçekleştirdiği algısını yaratıp İstanbul'a döndüğü belirlendi. Aslında Gün'ün Jandarma ile hiç buluşmadığı tespit edildi.

ERGENEKON OPERASYONLARINA ZEMİN HAZIRLANDI
Yine iddiaya göre Ercan Gün'e FETÖ mensuplarınca Ogün Samast'ın gözaltındaki fotoğrafının teslim edildiği, yayınlanmasının sağlandığı belirtildi. Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapıldığı ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlandığı öne sürüldü.

ULUSALCI GRUP VAR ALGISI
Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcı grubun olduğu algısı oluşturularak örgütün amaçları doğrultusunda görsel medyada yayınlandığı ileri sürüldü. 17/25 Aralık yargı darbesinden sonra sosyal medya üzerinden aylarca FETÖ propagandası yapan Ercan Gün, bu yayın anlayışını Fox TV'ye de yansıtmıştı. 15 Temmuz FETÖ darbesinin ardından kısa bir sessizlik dönemi yaşayan Fatih Portakal ve ekibi son dönemde FETÖ davalarını sulandıran bir yayın çizgisi sürdürüyor. FETÖ'nün Fox TV'deki temsilcisi Ercan Gün bugün cezaevinde olsa da Fetullahçı örgütü destekleyen anlayışı Fox TV'ye hakim durumda.

CEM KÜÇÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Gazeteci Yazar Cem Küçük de Doğan grubunun başını çektiği Altın Kelebek ödüllerinde yaşanan skandallar gecesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fatih Portakal'ın ödül gecesinde Fetullahçı Terör Örgütü suçundan tutuklu olan müdürü Ercan Gün'ü kahraman gibi göstererek özlem cümleleri kurmasını skandal olarak niteleyen Küçük 'Ancak bu isimlerden bu türden bir çıkış bekliyordum' dedi.

"EKREM DUMANLI'DAN FARKSIZ! BİR FETULLAHÇI TERÖRİST!"
Küçük, "Bir Fetullahçı terörist; Ekrem Dumanlı'dan farkı olmayan Ercan Gün Fatih Portakal tarafından övüldü. Üstelik Ercan Gün Hrant Dink cinayetinde manipülasyon yapan ve bu cinayetin içerisinde olanlardan biri" dedi.

NEDİM ŞENER TWITTER HESABINDAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 17:15
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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CEMAL CEMAL

şerefsiz köpek sen fetönün kuklasımısın ulann

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 18:30
Hakan Hakan

bu terrörist zalim vatan düşmanı hürriyetin ödüllerini alanlar oscar almış gibi gösteriyorlar büyük başarı diye de onur duyuyorlar bunlar insanlıktan çıkmış benim anlamadığım trt dahil bu hürriyetin yorumların yorumcularını sık sık paylaşıyor terrörü alenen destekleyen gazeteye ona göre muamele göstermelidir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.11.2016 17:43
MUSTAFA MUSTAFA

FETÖNÜN MİLİTANI FATİH PORTAKAL

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.11.2016 17:42
AZAT AZAT

ÖDÜLLER TAMAMEN HAK EDENE DEĞİL ERDOĞANA KARŞI OLAN BAZI SANATÇILARA VERİLDİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.11.2016 17:41
emre emre

savcılar göreve

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.11.2016 17:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

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