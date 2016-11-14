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İkinci el araç fiyatına

İkinci el araç fiyatına güvercin
Şanlıurfa'da bir kıraathanede açık arttırmaya çıkarılan ler ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu. Güvercin ve kuş tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ihalede, 10 liradan başlayan güvercin fiyatları 15 bin liraya kadar çıktı. Güvercin tutkunu İlyas Al, fiyatların renklere göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Akşam başlayan ihalenin gecenin geç saatlerine kadar sürdüğü kaydedildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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