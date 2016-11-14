Altın Kelebek isimli ödül töreninde 'Yılın Dizisi' seçilen ve skandal bir sansüre uğrayan Diriliş Ertuğrul ekibinin sahneden konuşma yapmadan indirilmesine Hürriyet yazarından ilk açıklama geldi. Diriliş ekibinin haksız olduğunu savunan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, olayı 'canlı yayın kazası' olarak geçiştirirken, Okan Bayülgen'in hadsizliğine değinme gereği bile duymadı.
Üç sezondur izlenme rekorları kıran ve tekrarları bile gecenin birincisi olan Diriliş Ertuğrul dizisine Doğan Grubu'nun organize ettiği 'Altın Kelebek' ödüllerinde büyük saygısızlık yapıldı. Binlerce kişinin oylarıyla 'Yılın Dizisi', seçilen Diriliş Ertuğrul'a ödülü verilirken, ekibinin sahneye çıkması ve teşekkür konuşması yapması engellendi. Diğer kategorilerde ödül kazanan programları sahneye çıkartıp alkışlatan Altın Kelebek organizatörleri, TRT'nin yapımına sansür uyguladı. Gecenin sunucusu Okan Bayülgen ise halkın oylarıyla birinci seçilen Diriliş Ertuğrul dizisi ile dalga geçen bir konuşma yaptı.
Her hafta reyting listelerinin ilk sırasına yerleşen ve kendi rekorunu kıran, milyonların izleyicisi olduğu Diriliş Ertuğrul dizisi, yalnızca sansüre uğramakla kalmadı, Doğan Medya tarafından dalga geçilerek üzerine bir de 'haksız' görüldü. Hürriyet ekibi ödül töreninde ve sonrasında yaptıkları açıklamalar ile büyük bir skandala imza attı.
BASİT BİR CANLI YAYIN KAZASI MI?
Doğan Medya'dan ilk açıklama gazete yazarı Cengiz Semercioğlu'ndan geldi. Diriliş ekibinin yaşadıklarını, bir 'canlı yayın kazası' olarak nitelendiren Semercioğlu, bunların yanında bir de Diriliş ekibini 'haksız' gördü. Canlı yayında düzeltilmeyen hatanın üzerine gecede sunuculuk yapan Okan Bayülgen'in, Diriliş Ertuğrul dizisiyle dalga geçmesine hiç değinmeyen Semercioğlu, 'Biz kimseyi engellemedik' diye konuştu.
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