HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 3 bin 696 hakim ve savcıdan 3 bin 456'sının ihraç edildiğini açıkladı.
HSYK'da FETÖ temizliği
HSYK Başkanvekili 3 bin 456 hakim ve savcının ihraç edildiğini açıkladı.
HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 3 bin 696 hakim ve savcıdan 3 bin 456'sının ihraç edildiğini açıkladı.
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Bu adilere adliye kapısında dilekçe bile yazdırtmayacaksın..
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