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'da temizliği

Başkanvekili 3 bin 456 hakim ve savcının ihraç edildiğini açıkladı.

HSYKda FETÖ temizliği

Başkanvekili Mehmet Yılmaz, soruşturması kapsamında açığa alınan 3 bin 696 hakim ve savcıdan 3 bin 456'sının ihraç edildiğini açıkladı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 18:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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nabi nabi

Bu adilere adliye kapısında dilekçe bile yazdırtmayacaksın..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 18:44
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