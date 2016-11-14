Kastamonu Taşköprü’de bir öğrenci, camiden 4 tane odun aldı. Ardından “Çok üşüdük abi. Helal et” yazılı not bıraktı. Notu gördüğünde çok duygulandığını belirten cami imamı, yardım edebilmek için her yerde genci aramaya başladı.
Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi gece saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde bulunan Tabakhane Camisi'ne gitti. Burada camiye ait odunluktan 4 tane odun aldı. Ardından da "Hayırlı geceler abi, odunumuz bitti. Çok üşüdük, 4 tane odun aldık. Hakkını helal et, öğrenciyiz" yazılı not bıraktı. Sabah camiye giden Tabakhane Camiİmam Hatibi OsmanYıldız, odunlukta notugörünce önce şaşırdı! Ardından yaşanan olayı caminin cemaatiyle paylaştı. Cemaatle birlikte alınan karar ile Yıldız, yardım edebilmek için notu bırakan öğrenciyi aramaya başladı.
"BİZE ULAŞSIN"
Henüz bir sonuca ulaşamayan Yıldız, duygularını şöyle anlattı: "Sabah geldiğimde odunlukta, 'Hayırlı geceler abi,odunumuz bitti. Çoküşüdük, 4 tane odunaldık. Hakkını helalet, öğrenciyiz' yazılı notu buldum. Kimliğini bilmediğimiz kardeşimizin camimizin odunlarından almak zorunda kalması ve durumunu izah eder şekilde not bırakması beni ve konuyu paylaştığım cemaatimizi çok duygulandırdı. Üniversite öğrencisi olduğunu tahmin ettiğimiz kişiyi cemaatimizle konuyu paylaştıktan sonra daha fazla yardım edebilmek adına aramaya başladık. Bu devirde böyle incedüşünceli olan kardeşimizibulmak istiyorum. Odunların üstünde notu bulduğum zaman ağlamamak için kendimi zor tuttum. Benden tarafı kat kat helal olsun. Ama tek ricam bize ulaşmasını isterim. Ona eğitim anlamında da yardımcı olmak istiyoruz."
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