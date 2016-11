henüz belirlenemeyen bir kişi gece saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde bulunan Tabakhane Cami si'ne gitti. Burada camiye ait odun luktan 4 tane odun aldı. Ardından da "Hayırlı geceler abi, odunumuz bitti. Çok üşüdük, 4 tane odun aldık. Hakkını helal et, öğrenciyiz" yazılı not bıraktı. Sabah camiye gidenArdından yaşanan olayı caminin cemaatiyle paylaştı. Cemaatle birlikte alınan karar ile Yıldız, yardım edebilmek için notu bırakan öğrenciyi aramaya başladı.Henüz bir sonuca ulaşamayan Yıldız, duygularını şöyle anlattı: "Sabah geldiğimde odunlukta,yazılı notu buldum. Kimliğini bilmediğimiz kardeşimizin camimizin odunlarından almak zorunda kalması ve durumunu izah eder şekilde not bırakması beni ve konuyu paylaştığım cemaatimizi çok duygulandırdı. Üniversite öğrencisi olduğunu tahmin ettiğimiz kişiyi cemaatimizle konuyu paylaştıktan sonra daha fazla yardım edebilmek adına aramaya başladık.Odunların üstünde notu bulduğum zaman ağlamamak için kendimi zor tuttum. Benden tarafı kat kat helal olsun. Ama tek ricam bize ulaşmasını isterim. Ona eğitim anlamında da yardımcı olmak istiyoruz."