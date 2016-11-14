Adana'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 8'i hakkında, ev hapsi kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Hüseyin Beyaz ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Beyaz ve 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, 6 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla Beyaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmış, daha sonra yakalananlarla gözaltı sayısı 14'e çıkmıştı.