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Gaziler için ‘15 Temmuz’ Düzenlemesi

Gaziler için ‘15 Temmuz’ Düzenlemesi
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı, asker gaziler için de ortak çalışma başlattı. Darbe girişimini durdurabilmek için sokaklara çıkan vatandaşlardan 246 kişi şehit olmuş, 2 bin 194 kişi de yaralanmıştı. Hükümet, o gece darbecilere karşı duran ve yaralanan sivil vatandaşlara 'Gazi' ünvanı verdi. Bu haktan askerler yararlanamadı. Askerlerin mağduriyetinin giderilmesi için de bakanlıklar harekete geçti. Yapılan ilk görüşlerin ardından askerlerin de kamuda istihdam, tazminat gibi haklardan faydalanarak "gazi" sayılabilmesine yönelik çalışmanın hemen tamamlanması kararlaştırıldı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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